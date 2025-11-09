Forlì tradito dagli episodi e trafitto nella ripresa dalla Juventus Next Gen (1-0)

Forlì Calcio
  • 09 novembre 2025
foto www.juventus.com
foto www.juventus.com

La serie positiva del Forlì si ferma a cinque in casa della Juventus Next Gen, che invece arrivava da tre sconfitte consecutive (1-0). Una partita molto bloccata e senza grosse emozioni si è decisa nella ripresa, quando prima un rigore per i biancorossi è stato cancellato dall’Fvs (fallo su Petrelli ribaltato), poi è arrivato il gol dello stesso Petrelli annullato per fuorigioco di Macrì e infine quello decisivo di Felipe, irregolare secondo Miramari, che spende la sua card ma inutilmente. Nel finale il Forlì non riesce a creare la chance del pareggio e perde anche Manetti, espulso nel recupero.

