Forlì, senti il presidente Cappelli: “Io voglio vincere, il Ravenna ha fatto un campagna al rialzo dei prezzi negativa per tutti”

Più rivoluzione che conservazione. Non siamo all’anno zero come la passata stagione, visto che qualche conferma c’è stata, ma è comunque un Forlì parecchio rinnovato quello che si è ritrovato ieri alle 18, sul prato del Morgagni. Ad arringare la squadra, prima di iniziare a lavorare, rigorosamente con la palla, secondo i dettami del nuovo tecnico Miramari, il presidente Gianfranco Cappelli, che ha stretto la mano a tutti i 28 convocati, fra cui 5 ragazzi provenienti dalla Juniores (Stella, Berto, Boschi, Zela e Colli): «Ho detto subito che a me piace vincere, ragion per cui, mi aspetto un bel campionato. Credo che i play-off siano alla nostra portata, tuttavia, senza conoscere la composizione dei gironi, è difficile fare pronostici».

Pur soddisfatto della rosa allestita, per il patron al Forlì manca ancora qualcosa.

«Ci serve una punta centrale in grado di aiutare Merlonghi, che l’anno scorso ha comunque segnato 15 gol. Vediamo cosa ci porterà il nostro direttore sportivo, di sicuro, in questo momento, c’è una corsa generale agli attaccanti. Il Ravenna ha fatto una campagna al rialzo dei prezzi negativa per tutto il sistema».

La punta nel mirino è Nicola Amadori, centravanti della Primavera del Cesena, autore di 17 reti in 27 presenze. Oltre all’attaccante, potrebbe arrivare Mannah Chiwisa, ex Under 23 dell’Atalanta attualmente svincolato, però il centrocampo è già troppo affollato e prima bisogna che qualcuno parta.

Un’uscita è probabile anche in difesa, dove Checchi dovrebbe salutare. Hanno invece sostenuto regolarmente il primo allenamento gli ultimi due acquisti: il centrocampista Fabrizio Lilli, arrivato direttamente da Roma, e il portiere Luca Martelli.

Amichevoli

Il programma delle amichevoli, dopo il Memorial Sirotti di sabato alle 20 col Cesena, prevede le sfide di cartello con Perugia (martedì, alle 17.30, a Bagno di Romagna) e Spal (sabato 3 agosto). Mercoledì 7 agosto, alle 18, a Forlimpopoli, sarà invece la volta del Cesena Primavera, e sabato 10 agosto, alle 20.00, a San Piero in Bagno, della Sampierana. Il Forlì vuole arrivare al campionato bello rodato.

