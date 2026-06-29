Forlì-Protti: ora la separazione è ufficiale

Era nell’aria da tempo e oggi il Forlì ha ufficializzato la separazione dal responsabile dell’area tecnica Cristiano Protti. “Il Forlì Football Club comunica che, al termine della stagione sportiva 2025/26, si conclude il rapporto professionale con il Responsabile dell’Area Tecnica Cristiano Protti. Il Club desidera esprimere il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune, sia professionali che personali, per il prosieguo della sua carriera”.