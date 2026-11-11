Forlì, per il dopo-Campedelli si pensa a Cassani

Uscito dalla finestra, Stefano Cassani potrebbe rientrare dalla porta. Dopo essere stato esonerato lunedì dal Carpi, il tecnico faentino è, infatti, uno dei principali candidati a prendere il posto di Nicola Campedelli, che lunedì ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni da allenatore del Forlì. Agli occhi del club di viale Roma, Cassani è una scelta convincente e conveniente sotto diversi aspetti: è romagnolo, non ha pretese esorbitanti e nella recente esperienza in serie C ha fatto bene. La passata stagione, sempre al Carpi, nel girone B, ha condotto la squadra alla salvezza senza stazionare mai in zona play-out, e ora, nel gruppo A, lascia comunque gli emiliani al 15° posto, un punto sopra la zona calda della classifica. Il bilancio complessivo parla di 54 partite, 17 vittorie, 14 pareggi e 23 sconfitte.

Al suo posto, arriva l’ex allenatore dei galletti Alessandro Miramari che, non avesse firmato proprio ieri (contratto fino a giugno), sarebbe stato probabilmente in pole per tornare sulla panchina del Forlì, dove si è seduto dal 2024 al 2026 per un totale di 75 partite, dal trionfo in Serie D alla salvezza diretta al ritorno in serie C. Il tecnico bolognese, salito alla ribalta col suo Corticella dei miracoli, subentra a Cassani dopo lo sconcertante 0-0 contro il fanalino di coda Carate Brianza, che ha spinto il presidente Claudio Lazzaretti a operare quel cambio in panchina nell’aria ormai da un mese. Malgrado il prolungamento del contratto sino a giugno 2028, a Cassani le cose non sono andate nel verso giusto: già le tre sconfitte consecutive con Arzignano, Pro Vercelli e Pergolettese sembravano preludere all’esonero, poi rinviato in seguito alle vittorie su Lumezzane, Alcione e da quella in coppa Italia col Ravenna. Il terribile 0-5 col Renate, allora ultimo della classe, e il deludente 0-0 di domenica gli hanno dato il colpo di grazia. Adesso, toccherà a Miramari, uscito vincitore dal ballottaggio con Andrea Dossena, risollevare i biancorossi. Impresa non certo semplice, visto che eredita una squadra costruita secondo principi tattici diversi dai suoi ma obbligata a conquistare punti già dal prossimo match casalingo contro il Giana Erminio.

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