Forlì, per il dopo-Campedelli si pensa a Cassani

Forlì Calcio
  • 11 novembre 2026
Il tecnico faentino Stefano Cassani
Il tecnico faentino Stefano Cassani

Uscito dalla finestra, Stefano Cassani potrebbe rientrare dalla porta. Dopo essere stato esonerato lunedì dal Carpi, il tecnico faentino è, infatti, uno dei principali candidati a prendere il posto di Nicola Campedelli, che lunedì ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni da allenatore del Forlì. Agli occhi del club di viale Roma, Cassani è una scelta convincente e conveniente sotto diversi aspetti: è romagnolo, non ha pretese esorbitanti e nella recente esperienza in serie C ha fatto bene. La passata stagione, sempre al Carpi, nel girone B, ha condotto la squadra alla salvezza senza stazionare mai in zona play-out, e ora, nel gruppo A, lascia comunque gli emiliani al 15° posto, un punto sopra la zona calda della classifica. Il bilancio complessivo parla di 54 partite, 17 vittorie, 14 pareggi e 23 sconfitte.

Al suo posto, arriva l’ex allenatore dei galletti Alessandro Miramari che, non avesse firmato proprio ieri (contratto fino a giugno), sarebbe stato probabilmente in pole per tornare sulla panchina del Forlì, dove si è seduto dal 2024 al 2026 per un totale di 75 partite, dal trionfo in Serie D alla salvezza diretta al ritorno in serie C. Il tecnico bolognese, salito alla ribalta col suo Corticella dei miracoli, subentra a Cassani dopo lo sconcertante 0-0 contro il fanalino di coda Carate Brianza, che ha spinto il presidente Claudio Lazzaretti a operare quel cambio in panchina nell’aria ormai da un mese. Malgrado il prolungamento del contratto sino a giugno 2028, a Cassani le cose non sono andate nel verso giusto: già le tre sconfitte consecutive con Arzignano, Pro Vercelli e Pergolettese sembravano preludere all’esonero, poi rinviato in seguito alle vittorie su Lumezzane, Alcione e da quella in coppa Italia col Ravenna. Il terribile 0-5 col Renate, allora ultimo della classe, e il deludente 0-0 di domenica gli hanno dato il colpo di grazia. Adesso, toccherà a Miramari, uscito vincitore dal ballottaggio con Andrea Dossena, risollevare i biancorossi. Impresa non certo semplice, visto che eredita una squadra costruita secondo principi tattici diversi dai suoi ma obbligata a conquistare punti già dal prossimo match casalingo contro il Giana Erminio.

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