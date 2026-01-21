Forlì, nessuna buona notizia: lesione muscolare al gemello per Petrelli

In seguito agli infortuni dell’ultima settimana, Elia Petrelli e Giacomo Cavallini si sono sottoposti a esami strumentali. “Per Petrelli - annuncia il Forlì - è stata riscontrata una lesione di 1°-2° grado del muscolo laterale sul gemello della gamba sinistra, il giocatore verrà valutato nelle prossime settimane. Cavallini, invece, ha riportato uno stiramento di 1° grado del peroneo-astragalico anteriore del piede destro. I tempi di recupero saranno valutati di giorno in giorno in comune accordo con lo staff medico”.