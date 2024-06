Forlì, nel vivo la trattativa per un passaggio di proprietà e intanto c’è Campagna a centrocampo

La notizia delle trattative per il possibile passaggio di proprietà del Forlì Fc ha monopolizzato l’attenzione degli sportivi, addetti ai lavori e non. A essere colti di sorpresa anche i dipendenti del club con “silenzio” che ieri è diventata la parola d’ordine. La trattativa su due binari prosegue: si tratta solo di capire su quali basi verrà costruita l’eventuale transazione e a quale dei due gruppi che ha dimostrato interesse, e sui quali grava in realtà ancora un alone di mistero, verrà data la precedenza.

Nella giornata di mercoledì il gruppo in pole position sembrava quello della provincia di Caserta, con cui nel tardo pomeriggio è andato in scena anche un incontro. Sulla seconda cordata filtravano voci che fosse un gruppo romagnolo, addirittura vicino ad ex soci del Cesena. Ma dopo un’indagine più approfondita questa informazione non ha trovato riscontri. La doppia trattativa prosegue e sono attesi sviluppi che si potrebbero anche concretizzare nell’arco di poche settimane. Di certo presto l’attuale proprietà del Forlì dovrà fare luce su queste trattative.

Altro arrivo dalla Sammaurese

Anche perché nel frattempo mentre i vertici lavorano su un possibile cambio di proprietà, prosegue da parte del diesse Cristiano Protti l’assemblaggio della squadra in vista del prossimo campionato. Dopo aver scelto Alessandro Miramari come allenatore, Protti ha inseguito il bomber Diego Vita (18 gol con il Breno nell’ultimo campionato, pista complicatissima per la folta concorrenza), ha tesserato due giorni fa Davide Macrì, attaccante esterno del 1996. E ieri ha definito l’ingaggio di Francesco Campagna, classe 2000, regista e capitano della Sammaurese, con cui ha realizzato 10 gol nell’ultima stagione. E’ stato proprio Campagna, che in passato ha vinto la Serie D con Cesena e Foggia, a comunicare l’addio alla Sammaurese.

