Forlì, nel vivaio arriva Davor Jozic

Un bell’acquisto per il Forlì. Non per la prima squadra ma per il settore giovanile. E’ Davor Jozic, per tanti anni alla guida del vivaio del Cesena. Nei suoi ultimi anni in bianconero Jozic ha incrociato Matteo Mariani, ora direttore generale e direttore sportivo dei biancorossi, che lo ha voluto anche a Forlì. Jozic è stato presentato ai genitori dei giovanissimi biancorossi come responsabile dell’attività agonistica: affiancherà Sergio Domini, che non ha il patentino per poter guidare un settore giovanissimo professionistico.

