Forlì, Miramari ai saluti: anche l’Inter Under 23 lo sta monitorando

Forlì Calcio
Il tecnico Miramari appare ai saluti
Il tecnico Miramari appare ai saluti

Nell’incertezza che ancora avvolge il destino del Forlì, almeno un punto fermo c’è, e non da poco: il club di viale Roma ha completato tutti gli adempimenti economici e amministrativi richiesti dalla Figc e dalla Lega Pro per ottenere l’ammissione alla stagione sportiva 2026-27. Manca giusto qualche firma a corredo delle pratiche e, massimo entro oggi, verrà tutto depositato presso gli uffici competenti, in anticipo, quindi, sulla scadenza federale del 16 giugno. La fideiussione, pari a 350mila euro, è già stata rilasciata, in settimana sono stati saldati gli stipendi di maggio, col versamento dei relativi contributi, e ieri si è provveduto a regolarizzare la quota di iscrizione, pagando i 5mila euro da corrispondere come quota costi di funzionamento della Lega Pro e quota di partecipazione alle competizioni ufficiali, mentre i restanti 55 mila euro verranno suddivisi in 10 rate mensili. Sempre ieri, la società biancorossa ha ottenuto anche le necessarie autorizzazioni da parte della Questura di Forlì-Cesena, che ha certificato la funzionalità dell’impianto di videosorveglianza e validato il sistema di afflusso e separazione delle tifoserie. Al riguardo, in ottemperanza a quanto richiesto dal Questore, oltre a quello ospiti, il club si è impegnato ad installare, entro il 31 gennaio 2027, un ulteriore tornello in corrispondenza dell’accesso alla gradinata locali. Chiuse le pratiche per l’iscrizione, si aspetta, ora, di conoscere i programmi della proprietà per il prossimo campionato.

Lo scenario più probabile, al momento, è che al timone biancorosso restino sempre il presidente Cappelli e il vice Casadei, intenzionati a mantenere la categoria con un profilo low-cost. Largo spazio, quindi, ai giovani, per beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Lega Pro attraverso la valorizzazione minutaggio giovani, e panchina affidata a Nicola Campedelli, attuale tecnico del Cesena Primavera, che porterebbe con sé il preparatore dei portieri Andrea Spinelli e il match analyst Giuliano Morena. In ribasso, invece, le quotazioni di un Miramari ter: l’allenatore bolognese, ancora in attesa di parlare con la società, è molto richiesto. Anche l’Inter Under 23 pare si sia interessata a lui, indiscrezione, però, non confermata da Miramari.

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