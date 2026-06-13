Forlì, Miramari ai saluti: anche l’Inter Under 23 lo sta monitorando

Nell’incertezza che ancora avvolge il destino del Forlì, almeno un punto fermo c’è, e non da poco: il club di viale Roma ha completato tutti gli adempimenti economici e amministrativi richiesti dalla Figc e dalla Lega Pro per ottenere l’ammissione alla stagione sportiva 2026-27. Manca giusto qualche firma a corredo delle pratiche e, massimo entro oggi, verrà tutto depositato presso gli uffici competenti, in anticipo, quindi, sulla scadenza federale del 16 giugno. La fideiussione, pari a 350mila euro, è già stata rilasciata, in settimana sono stati saldati gli stipendi di maggio, col versamento dei relativi contributi, e ieri si è provveduto a regolarizzare la quota di iscrizione, pagando i 5mila euro da corrispondere come quota costi di funzionamento della Lega Pro e quota di partecipazione alle competizioni ufficiali, mentre i restanti 55 mila euro verranno suddivisi in 10 rate mensili. Sempre ieri, la società biancorossa ha ottenuto anche le necessarie autorizzazioni da parte della Questura di Forlì-Cesena, che ha certificato la funzionalità dell’impianto di videosorveglianza e validato il sistema di afflusso e separazione delle tifoserie. Al riguardo, in ottemperanza a quanto richiesto dal Questore, oltre a quello ospiti, il club si è impegnato ad installare, entro il 31 gennaio 2027, un ulteriore tornello in corrispondenza dell’accesso alla gradinata locali. Chiuse le pratiche per l’iscrizione, si aspetta, ora, di conoscere i programmi della proprietà per il prossimo campionato.

Lo scenario più probabile, al momento, è che al timone biancorosso restino sempre il presidente Cappelli e il vice Casadei, intenzionati a mantenere la categoria con un profilo low-cost. Largo spazio, quindi, ai giovani, per beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Lega Pro attraverso la valorizzazione minutaggio giovani, e panchina affidata a Nicola Campedelli, attuale tecnico del Cesena Primavera, che porterebbe con sé il preparatore dei portieri Andrea Spinelli e il match analyst Giuliano Morena. In ribasso, invece, le quotazioni di un Miramari ter: l’allenatore bolognese, ancora in attesa di parlare con la società, è molto richiesto. Anche l’Inter Under 23 pare si sia interessata a lui, indiscrezione, però, non confermata da Miramari.

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