Forlì, Macrì rinnova fino al 2028

Davide Macrì in biancorosso fino al 2028. In una nota il Forlì FC annuncia di “aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2028 con Davide Macrì. Un segno di continuità, per un’avventura che prosegue con i colori biancorossi. Il ragazzo classe 1996 è stato un assoluto protagonista della cavalcata sino alla promozione della scorsa stagione. Sin qui nella prima esperienza tra i professionisti ha raccolto 22 presenze, tra coppa e campionato, condite da 4 gol e 7 assist”.