Forlì, la domanda di ammissione alla Serie C entro il 6 giugno

Il Forlì ha appena conquistato la serie C e già incombono i primi adempimenti per partecipare al nuovo campionato. Il più gravoso è senza dubbio il versamento della fideiussione, quest’anno addirittura raddoppiata, da 350mila a 700mila euro. Lo si è scoperto venerdì, quando è stato pubblicato il regolamento per l’iscrizione alla serie C. La decisione è stata assunta dalla Federazione per aumentare la sicurezza e la stabilità finanziaria delle squadre partecipanti, ma rischia di mettere in croce molti club, in difficoltà a garantire il rispetto di oneri finanziari così gravosi. Il Forlì però può pagare 350mila qualora depositasse in tempo le liberatorie, il che vuol dire essere a posto con gli stipendi al 30 aprile.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale