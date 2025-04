Forlì, insulti razzisti a un assistente: chiusa parte della tribuna per un turno. Il club: “Prendiamo le distanze da gesti compiuti da pochi”

Gli insulti razzisti a un assistente macchiano l’esaltante vittoria (3-1) conquistato sul campo dal Forlì contro il Tuttocuoio. Il Giudice Sportivo ha inflitto alla società biancorossa un’ammenda di 2.200 euro e la chiusura di una parte della tribuna “per avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia nei confronti di un assistente arbitrale, nonché per avere, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione, generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo”. La vittima delle offese sarebbe il guardalinee Darwish Abibakr della sezione di Milano, preso di mira dal pubblico seduto in tribuna. Comportamenti inaccettabili e stigmatizzati dal club di viale Roma: “Il Forlì Football Club, a partire dal suo Presidente, Gianfranco Cappelli, tiene a prendere le complete distanze dai gesti compiuti da pochi e non identificabili tifosi durante il match tra Forlì e Tuttocuoio – recita la nota della società –. Il pubblico dello Stadio Tullo Morgagni, durante tutta questa stagione, e anche nell’occasione dell’ultima partita interna, si è sempre dimostrato rispettoso, assistendo in maniera del tutto civile alle grandi imprese dei suoi beniamini in