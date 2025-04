Forlì in C, l’euforia di Miramari: “Un trionfo inatteso ma voluto fortemente”

«In questo momento c’è spazio solo per le emozioni - commenta a caldo - è un successo inaspettato: nessuno ci dava per favoriti, anche se noi sin dall’inizio abbiamo dichiarato che volevamo provare a vincere il campionato. A un certo punto, abbiamo capito che potevamo riuscirci davvero, inanellando una serie incredibile di risultati e diventando padroni del nostro destino».

I Galletti sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. «Conquistare così tante vittorie in un girone molto difficile è al di fuori di ogni pensiero. Credevo che intorno a 75 punti si potesse essere sicuri della promozione, invece, ne sono serviti molti di più. Avendo a che fare con squadre come il Ravenna, ce la siamo davvero guadagnata e il duello a distanza ci ha obbligato a tirare fuori il meglio di noi stessi». Anche la Pistoiese, in estate fra le favorite, si è confermata avversario ostico: «E’ una buona squadra, nel primo tempo col palleggio ci aggrediva forte, così non siamo riusciti a giocare in maniera ordinata, anche a causa del vento contro, che ci faceva perdere tanto campo, mettendoci in difficoltà. Nella ripresa, invece, avendolo a favore, siamo tornati a fare noi la gara».