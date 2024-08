Forlì, in arrivo l’annuncio di Stevy Okitokandjo

E’ il giorno di Stevy Okitokandjo al Forlì. Oggi, infatti, la società biancorossa annuncerà il tesseramento del centravanti di origini congolesi, nato in Olanda e con un’importante carriera a livello professionistico fra Belgio, Olanda, Portogallo e Venezuela, dove ha giocato nell’ultima stagione, indossando la maglia del Puerto Cabello. Per lui si tratta della prima esperienza in Italia, dove approda grazie al direttore sportivo dei Galletti, Cristiano Protti, e al suo procuratore Igor Campedelli.

Intanto, la squadra prosegue nel percorso di avvicinamento al debutto stagionale di domenica 1° settembre in coppa Italia col Ravenna. Dopo il 2-2 nel test di giovedì contro la Nazionale di San Marino (reti di Gaiola e Macrì), questa mattina il Forlì sarà al lavoro e concluderà l’allenamento con una partitella in famiglia, per far sì che tutti abbiano i 90 minuti nelle gambe. La prossima settimana, invece, non è prevista nessuna amichevole, ma si continuerà a mettere fieno in cascina per arrivare pronti all’inizio delle competizioni ufficiali.

