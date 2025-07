Forlì in ansia per il ginocchio del capitano Riccardo Gaiola

C’è ancora il Cesena nel cammino di avvicinamento del Forlì al debutto in campionato contro l’Arezzo. Dopo aver affrontato i bianconeri di Mignani sabato sera, in occasione del Memorial Sirotti, oggi pomeriggio, alle 18, a Martorano, i Galletti sfideranno, infatti, la Primavera del Cavalluccio. Un buon test per confermare i progressi mostrati nell’ultima amichevole e compiere un ulteriore step in avanti, come nei desiderata del tecnico Alessandro Miramari.

Sicuramente non sarà della partita capitan Gaiola, che sabato sera ha subito un duro colpo al ginocchio dopo appena 10’ di gioco. Oggi il giocatore effettuerà una risonanza per valutare l’esatta entità nell’infortunio. In base al responso, la società deciderà come muoversi. Qualora, infatti, per il capitano si prospetti un lungo stop, non è escluso che si vada a cercare sul mercato un secondo centrocampista, oltre a quello già richiesto dal tecnico. Anche perché pare che Rinaldini non stia convincendo del tutto l’allenatore biancorosso. Gli altri slot da riempire, invece, sono tutti in difesa, dove vanno inseriti un portiere d’esperienza, un centrale, e un terzino sinistro, mentre a destra è atteso a giorni, se non a ore, l’approdo in viale Roma di Giulio Manetti, dal Cesena. Come terzino destro, poi, Miramari ha sperimentato con successo anche Farinelli, impiegato in quel ruolo sia nella ripresa contro il Sassuolo Primavera sia contro il Cesena. Il tecnico ha comunque a disposizione ancora un buon numero di amichevoli per testare le varie soluzioni e trovare i migliori equilibri di squadra. Il Forlì, infatti, tornerà in campo già sabato mattina a Corticella, dove affronterà il Legnano Salus, mentre la settimana prossima sono in programma le sfide con Ancona (mercoledì 6) e Modena (domenica 10). Mercoledì 13 agosto, invece, è in calendario la sfida col Santarcangelo. Un fitto menù di precampionato per arrivare pronti all’impegno di coppa di domenica 17 agosto con la Virtus Verona. Intanto, è slittato ancora l’annuncio del nuovo segretario Marco Mercuri, che sta risolvendo le pratiche per chiudere il contratto di lavoro a tempo indeterminato col Rimini. Entro la settimana, tuttavia, sono attese novità, con Mercuri che potrebbe prendere finalmente possesso del suo nuovo ufficio in viale Roma.