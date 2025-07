Forlì, il sindaco Zattini e i lavori al Morgagni: “Non me lo immagino proprio di giocare in Veneto”

Il Forlì annuncia che dopo i primi due giorni di campagna abbonamenti sono state sottoscritte 50 tessere. Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, nella sala Hospitality dello Stadio Tullo Morgagni il Forlì FC ed il Comune di Forlì hanno

incontrato sponsor ed imprenditori pronti a sostenere i colori biancorossi.

Ad aprire le danze è stato proprio il primo cittadino di Forlì Gianluca Zattini: “Essere qui questa sera mi riempie di orgoglio. Dopo la vittoria contro il Ravenna dello scorso 23 marzo, abbiamo davvero iniziato a pensare a tutti i lavori da dover fare per la nuova categoria. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione tutte le risorse possibili, cercando di abbassare i tempi di realizzazione dei lavori allo stadio, perché proprio non me lo immagino che la squadra della nostra città possa andare a giocare in Veneto (in caso di lavori non completati, il campo alternativo è lo stadio dello stadio Mario Berti di Caldiero, ndr). Colgo poi l’occasione di ringraziare una volta di più il presidente Gianfranco Cappelli e il suo vice presidente Marco Casadei per l’enorme impegno che hanno profuso in questi anni. Oggi la città ha il dovere di non lasciarli soli, di impegnarsi nel sostenere la causa di un Forlì in Serie C, dove merita di stare”.

Assist per Kevin Bravi, assessore allo Sport, che è entrato nel dettaglio delle singole opere del complesso Morgagni, insieme all’ingegner Maestri che segue tutti i lavori per il Forlì. “Ci sono due tipi di interventi, quelli richiesti dalle licenze nazionali e quelli invece richiesti dalle misure di sicurezza soprattutto per il settore ospiti. quelle per le licenze nazionali riguardano i ledwall a bordo campo, obbligatori per la Serie C e saranno 140 metri disposti sui tre lati fronte camera, il nuovo impianto di illuminazione che richiede gli 800 lux per le riprese di Sky e l’inserimento dei seggiolini su tutta la gradinata che nell’occasione verrà verniciata. Gli impianti di sicurezza riguarderanno invece, reti anti lancio nel settore ospiti, per una maggiore divisione tra le due tifoserie, l’inserimento di due tornelli all’ingresso del settore ospiti, la divisione attraverso due foodtruck del comparto ristorazione in gradinata, ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza già in gran parte attivo ed una nuova divisione dei parcheggi, con la possibilità di parcheggiare su via fair play e su Campo di Marte per i tifosi ospiti. Saranno tutti interventi singoli ed in queste settimane siamo già partiti. L’obiettivo è per tutti quello dell’ultima settimana di agosto dove è già stata convocata la commissione di vigilanza chiamata ad esprimersi su tutti i lavori”.