Forlì, Graziani verso il forfait: restano 827 biglietti per il derby col Ravenna

A ieri erano stati venduti 2.187 biglietti sui 3.385 disponibili. In realtà, però, ci sono altri 370 tagliandi già “prenotati” dai due club ma non ancora acquistati: alla fine la tribuna coperta da 1.378 biglietti risulta infatti sold-out. Per la gradinata locali sono stati staccati 304 tagliandi. Facendo un rapido calcolo: restano in vendita 827 biglietti di gradinata locali, con la biglietteria aperta oggi, domani e venerdì dalle 15 alle 18.30 riservati per i residenti in provincia di Forlì-Cesena.

Intanto la squadra continua la preparazione, oggi doppia seduta, domani e venerdì una unica e sabato riposo. Domenica dovrebbe rientare il centrocampista Rossi, più difficile il recupero di Graziani.

