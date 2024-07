Forlì, ecco il centrocampista Farinelli

Nicola Farinelli è un nuovo giocatore del Forlì. Il centrocampista classe 2001 vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/25. Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni. Farinelli è un centrocampista centrale classe ‘01 è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, prima della proficua carriera in Serie D. Negli ultimi anni ha infatti vestito le maglie di Borgosesia, Lentigione ed Corticella. Proprio nella squadra bolognese alla corte di mister Miramari il suo definitivo salto di qualità con la stagione scorsa chiusa con 28 presenze, 7 gol e 7 assist.