Forlì, ecco altri tre volti nuovi e altri due ritorni nel giorno dell’inizio della preparazione

Il Forlì, che inizia ad allenarsi questo pomeriggio allo stadio Tullo Morgagni agli ordini del nuovo tecnico Nicola Campedelli, ha aggiunto in extremis altri nuovi calciatori alla rosa, che ora conta 25 giocatori. Sono tre nuovi acquisti e due giocatori che tornano dopo aver concluso la passata stagione in Serie D.

I tre volti nuovi sono quelli di Saer Diop, difensore centrale italo-senegalese di 21 anni che è nato e vive a Russi. Cresciuto nell’Imolese, è poi passato per le giovanili di Inter e Bologna fino ad arrivare un anno fa all’Union Brescia, che lo ha girato in prestito all’Ospitaletto prima e al Sorrento in seguito. Il Forlì lo ha preso a titolo definitivo e gli ha fatto firmare un biennale. Gli altri due volti nuovi in attacco: sono quelli di Matteo Attasi (trequartista classe 2007 prelevato dall’Ancona in Serie D, che l’anno scorso ha disputato 28 partite segnando 2 gol) e Nicolò Tordiglione (centravanti di 20 anni ex giovanili di Sampdoria, Bologna ed Empoli, lo scorso anno in Serie D al Tau con 29 partite e 7 gol).

Tornano, dopo gli ultimi mesi trascorsi in Serie D, il centrocampista centrale Christian Scorza (12 presenze e 2 gol alla Recanatese) e il trequartista Filippo Valentini (17 gare e 5 reti nella Sammaurese).

Ecco l’elenco completo.

Portieri: Luca Martelli (confermato), Lorenzo Paganelli (confermato), Alessandro Tagliaferri (confermato), Giulio Veliaj (confermato). Difensori: Saer Diop (Sorrento) Nicolò Greco (confermato), Gioele Locatelli (confermato), Luca Munaretti (Virtus Verona), Luigi Palomba (Virtus Entella), Diego Rossi (confermato). Centrocampisti: Nicola Farinelli (confermato), Nicola Mandrelli (confermato), Giovanni Mattioli (Cesena), Alessandro Spinelli (confermato), Nicola Berti (confermato), Carlo De Risio (confermato), Riccardo Gaiola (confermato), Davide Macrì (confermato), Jacopo Scaccabarozzi (confermato), Christian Scorza (Recanatese), Filippo Valentini (Sammaurese). Attaccanti: Matteo Attasi (Ancona), Ray Debarre (confermato), Andrea Mussoni (confermato), Nicolò Tordiglione (Tau).