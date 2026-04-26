Forlì, è un giorno di festa ma niente regali al Perugia

Poteva essere una sciarada, sarà una semplice passerella. Vincendo a Carpi, il Forlì ha evitato che il match in programma oggi pomeriggio (ore 14.30) al Morgagni contro il Perugia si trasformasse in un duello all’ultimo sangue per la salvezza. Lo 0-1 del Cabassi, infatti, ha regalato ai Galletti la matematica certezza di disputare la Serie C anche il prossimo anno, togliendo parecchio pepe a una sfida che adesso conta solo per la squadra del tecnico Giovanni Tedesco, in cerca dell’ultimo punto per essere sicura di evitare i play-out.