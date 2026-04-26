Forlì, è un giorno di festa ma niente regali al Perugia

Nonostante ciò, oggi in campo si vedrà il Forlì due: «Rispetto alle ultime partite, ci saranno sicuramente cambiamenti. Da una parte, infatti, è giusto dare spazio a chi ha dato tanto in allenamento e ha avuto a disposizione meno minuti, dall’altra faremo rifiatare quanti hanno sempre tirato la carretta: c’è gente che si è sacrificata per la causa giocando con problemi fisici».

Previsto, insomma, un ampio turn-over: in porta potrebbe esserci l’esordio assoluto di Calvani, in difesa, dovrebbero partire, sulle fasce, Mandrelli a destra e Spinelli, favorito su Rossi, a sinistra, con la conferma al centro, per cause di forza maggiore, della coppia formata da Palomba e Onofri. Tutto nuovo il centrocampo, che vedrà probabilmente Ilari e Scaccabarozzi ai lati di Ripani, mentre davanti potrebbe toccare dall’inizio a Petrelli, affiancato da Selvini e Coveri. Un modo per premiare tutti e verificare, nello stesso tempo, chi merita di essere confermato anche la prossima stagione. Per Ceglia, tuttavia, è ancora tempo di bilanci e, al riguardo, ha le idee chiare: «Per quanto ci siano stati momenti di difficoltà e partite in cui possiamo aver buttato via il risultato, il ragionamento su questa stagione deve essere effettuato a 360°, considerando l’intero percorso di questo gruppo che è stato, di fatto, una Under 23. Siamo passati da periodi in cui ci riusciva tutto facile ad altri in cui abbiamo forse sopravvalutato le nostre capacità, da frangenti di vera sofferenza a situazioni dov’è stato necessario tirare fuori emozioni importanti per far punti. Tutta una serie di motivi, per i quali, a mio avviso, alla squadra spetta un voto molto alto».