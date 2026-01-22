Forlì, è ufficiale il prestito dell’attaccante Zagre dal Ravenna

Forlì Calcio
  • 22 gennaio 2026
Il nuovo attaccante biancorosso Abdel Zagre
Il Forlì ha ufficializzato l’accordo per il prestito dal Ravenna fino alla fine della stagione di Abdel Zagre. L’attaccante classe 2004, originario del Burkina Faso, è cresciuto calcisticamente con la maglia del Sion, sino alle esperienze con la prima squadra svizzera. Nel 2024/2025 stagione smezzata tra la Turchia con la maglia del Sakaryaspor e quella del Ravenna in Serie D con cui ha collezionato 17 presenze condite da 3 gol e un assist. In questa stagione, la prima tra i professionisti in Italia proprio con la maglia del Ravenna, ha collezionato 14 presenze in campionato con 3 assist, 3 presenze in Coppa Serie C segnando per due volte.

