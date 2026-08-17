Forlì e il foglietto della vittoria sulla Juve Next Gen. Campedelli: “Dobbiamo recuperare le energie”

Forlì Calcio
Nicola Campedelli (Blaco)
Nicola Campedelli (Blaco)

Nella pancia del Moccagatta di Alessandria, a parlare è Nicola Campedelli dopo la vittoria del Forlì ai rigori contro la Juventus Next Gen.

La partita

L’allenatore di Gatteo, al ritorno sulla panchina del Forlì, dopo 8 anni, si è regalato un successo per cominciare la sua nuova avventura: “Una partita tosta contro una squadra di grande valore con grandi qualità fisiche e tecniche. Ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni, nel corso della prima frazione ma abbiamo regalato poche occasioni. Mentre, quando ci siamo portati in attacco, siamo riusciti a creare dei grattacapi alla retroguardia della Juventus”. La seconda frazione è positiva: “Nel secondo tempo abbiamo messo in campo più qualità e siamo stati più pericolosi, subendo meno”. L’espulsione per doppia ammonizione di Van Aarle? “Ha favorito determinati atteggiamenti. Coveri, in entrambe, le occasioni ha fatto due giocate importanti”.

Il futuro

Sull’elevata temperatura e sul conseguente ritmo della partita, Campedelli dice: “Confidiamo nell’abbassamento delle temperature e nella pioggia (ride, ndr). I ragazzi si sono, comunque, sempre allenati con costanza, sotto temperature torride”. Guardando avanti, all’inizio del campionato, il Forlì affronterà la Sambenedettese. Appuntamento, domenica 23 agosto: “Dobbiamo recuperare le energie e analizzare in maniera approfondita la partita contro la Juventus, esaltando gli aspetti positivi, cercando di migliorare i difetti”. Il campionato? “Sarà tosto e l’ambiente di San Benedetto, infuocato. Dovremo farci trovare pronti”.

Curiosità

Dopo il triplice fischio, le telecamere hanno ripreso Munaretti sventolare, con il sorriso, un foglietto: probabilmente erano gli appunti sui rigoristi che il preparatore dei portieri Spinelli aveva dato a Veliaj.

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