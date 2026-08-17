Forlì e il foglietto della vittoria sulla Juve Next Gen. Campedelli: “Dobbiamo recuperare le energie”

L’allenatore di Gatteo, al ritorno sulla panchina del Forlì, dopo 8 anni, si è regalato un successo per cominciare la sua nuova avventura: “Una partita tosta contro una squadra di grande valore con grandi qualità fisiche e tecniche. Ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni, nel corso della prima frazione ma abbiamo regalato poche occasioni. Mentre, quando ci siamo portati in attacco, siamo riusciti a creare dei grattacapi alla retroguardia della Juventus”. La seconda frazione è positiva: “Nel secondo tempo abbiamo messo in campo più qualità e siamo stati più pericolosi, subendo meno”. L’espulsione per doppia ammonizione di Van Aarle? “Ha favorito determinati atteggiamenti. Coveri, in entrambe, le occasioni ha fatto due giocate importanti”.