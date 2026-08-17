Forlì e il foglietto della vittoria sulla Juve Next Gen. Campedelli: “Dobbiamo recuperare le energie”

Sull’elevata temperatura e sul conseguente ritmo della partita, Campedelli dice: “Confidiamo nell’abbassamento delle temperature e nella pioggia (ride, ndr). I ragazzi si sono, comunque, sempre allenati con costanza, sotto temperature torride”. Guardando avanti, all’inizio del campionato, il Forlì affronterà la Sambenedettese. Appuntamento, domenica 23 agosto: “Dobbiamo recuperare le energie e analizzare in maniera approfondita la partita contro la Juventus, esaltando gli aspetti positivi, cercando di migliorare i difetti”. Il campionato? “Sarà tosto e l’ambiente di San Benedetto, infuocato. Dovremo farci trovare pronti”.