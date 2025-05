Forlì e Farinelli insieme fino al 2027, si lavora con il Genoa per Petrelli

Ora la società forlivese è al lavoro per cercare di rinnovare per un’altra stagione il prestito di Elia Petrelli. Il centravanti è di proprietà del Genoa, che non ha nessun problema a lasciarlo a Forlì anche nel campionato che verrà. Il nodo è l’ingaggio: quest’anno lo ha pagato il Genoa per il 90 per cento ma ora che i Galletti sono saliti in C le condizioni giocoforza cambieranno. Il Forlì ha come obiettivo quello di “fermarsi” al 30 per cento dello stipendio, ma il Genoa per il momento ha chiesto un contributo maggiore: ci sarà tempo per cercare un accordo.