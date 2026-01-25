Forlì, disco rosso a Gubbio (2-0)

Niente da fare per il Forlì, sconfitto 2-0 a Gubbio. Gara subito in salita per i biancorossi, trafitti già al 4’ dal gol di Di Massimo, con Zallu al 45’ a raddoppiare. Una uscita di Veliaj su un cross basso ha aperto le danze della prima rete umbra, poi il bis di casa è arrivato al culmine di una percussione centrale che ha sorpreso i ragazzi da Miramari.

Nella ripresa i galletti hanno provato a reagire con un tiro di Coveri mandato in angolo dal portiere di casa Krapikas, quindi anche Selvini ha cercato la via della rete ma senza fortuna.