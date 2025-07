Forlì, dalla Fiorentina arriva in prestito Mirko Elia ed è ufficiale la conferma di Elia Petrelli

Il Forlì ha ufficializzato il prestito annuale dalla Fiorentina di Mirko Elia Il classe 2005 è cresciuto nei settori giovanili di Lecce e proprio Fiorentina dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Proprio con la maglia viola nella scorsa stagione ha raccolto 30 presenze centrando la finale play-off per la vittoria dello scudetto Primavera. Il nuovo giovane centrale biancorosso ha fisico possente e tanta voglia di confrontarsi per la prima volta nel mondo dei grandi in un contesto altamente competitivo come quello del Forlì.

Contestualmente il Forlì trovato l’accordo con Elia Petrelli. L’attaccante biancorosso, svincolato dal Genoa, ha siglato un accordo annuale a titolo definitivo con i biancorossi. Petrelli è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata della scorsa stagione fino alla Serie C, chiudendo l’annata con 14 gol e 7 assist in 28 presenze. Un talento di assoluto valore che proprio con i colori del Forlì ha ritrovato continuità, mettendo in mostra tutte le sue qualità.