Forlì, che mazzata: stagione finita per Filippo Ercolani

Tegola pesante per il Forlì, che perde Filippo Ercolani per tutta la stagione. Questo il comunicato della società biancorossa in merito all’infortunio: “Gli accertamenti ai quali si è sottoposto il difensore Filippo Ercolani, volti a verificare l’entità dell’infortunio occorso nei scorsi giorni durante gli allenamenti, hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ragazzo nei prossimi giorni sarà sottoposto all’intervento chirurgico e da lì verranno valutati i tempi di recupero”.