Forlì, che colpo: c’è la firma di Elia Petrelli. Rinnovo anche per Gaiola. Ai saluti il regista Menarini

Colpo grosso del Forlì, che ha ufficializzato il rinnovo di Elia Petrelli: “Giocatore apprezzatissimo, si distingue per il suo tiro preciso e potente - si legge nel comunicato del Forlì - grande protagonista nella stagione 2024-2025 in cui mette a referto 15 gol e 8 assist, decisivi per la vittoria del campionato do Serie D. Si distingue anche nella stagione di Serie C da poco conclusa, in cui contribuisce alla causa partecipando complessivamente a 9 gol. La storia insieme continua, in bocca al lupo Elia”.

Confermato anche il capitano Riccardo Gaiola, che ha saltato tutta la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore rimediata nel Memorial Silver Sirotti contro il Cesena.

Sfuma invece il sogno di rivedere in biancorosso Francesco Menarini: il regista arrivato a Forlì con Miramari ha infatti accettato la proposta pluriennale del Livorno.