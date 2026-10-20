Forlì, Cappelli rinnova la fiducia a Campedelli: “Non è in discussione”

Forlì Calcio
Il presidente Gianfranco Cappelli abbraccia il tecnico Nicola Campedelli nel giorno della presentazione alla stampa (Blaco)
Il presidente Gianfranco Cappelli abbraccia il tecnico Nicola Campedelli nel giorno della presentazione alla stampa (Blaco)

Nicola Campedelli non si tocca. Dopo la sconfitta di Guidonia, sui social si è iniziato a mettere in discussione l’allenatore del Forlì. Il club di viale Roma, tuttavia, lo blinda, ribadendo massima fiducia nel suo operato e derubricando a mero errore materiale il “like” del presidente Gianfranco Cappelli al commento di un tifoso che, sulla pagina Facebook del Forlì chiedeva la testa del tecnico. Così il presidente Cappelli: «Purtroppo, mentre stavo rientrando in auto da Guidonia, nel passare il cellulare a chi stava viaggiando con me, è stato toccato per sbaglio il tasto del like e non me ne sono accorto. Dispiace che simili episodi vengano strumentalizzati».

Ugualmente contrariato, Cappelli lo è per le critiche rivolte alla dirigenza dopo il ko di sabato, il terzo in 10 giornate: «Dopo una gara che abbiamo cercato in tutti i modi di rimediare, recuperando il doppio svantaggio, non si può accusare la società e dire che se ne devono andare tutti. Nei limiti delle nostre possibilità, stiamo facendo il massimo».

Il presidente dei Galletti ribadisce la propria fiducia in Campedelli: «Prima del like partito per errore, ero al telefono proprio con lui. L’allenatore non è assolutamente in discussione e comunque sapevamo che questo sarebbe stato un campionato complicato».

La situazione non è rosea ma nemmeno tragica. E’ vero che il Forlì non vince dal 12 settembre (2-1 sulla Vis Pesaro) e da allora ha racimolato solo 4 punti in 6 partite scivolando al 14° posto, tuttavia, continua ad essere più vicino alla zona play-off, distante due lunghezze, che a quella play-out, sulla quale ha un margine di tre punti (che potrebbe, però, scendere a due nel caso il Pineto batta oggi la Reggiana). Il Forlì è però vivo e l’ha dimostrato anche sabato, sfiorando la rimonta. Certo, restano inspiegabili i black-out dopo i gol subiti. Era accaduto a Sestri Levante, dove la reazione all’1-0 del Vado, siglato al 10’ da Rosa, era arrivata solo nella ripresa, copione identico contro il Livorno, con 20 minuti di scoramento una volta subìto il gol di Malotti, e a Guidonia con la rete di Tonetto al primo affondo a sgonfiare il Forlì, colpito pure da Vertainen e in balia dei laziali sino all’intervallo.

Ad inizio stagione, invece, i Galletti avevano mostrato di saper replicare subito. A San Benedetto del Tronto, Coveri in 20 minuti aveva risposto a Plicco, con il Pescara, addirittura, erano bastati 2’ ai Galletti per pareggiare l’1-0 di Meazzi, e 10’ per portarsi addirittura sul 3-1, mentre a Latina, fra il vantaggio di Marenco all’11’ e l’espulsione di Palomba al 30’, il Forlì aveva dato l’impressione di poter rimettersi in carreggiata. Quello spirito è da ritrovare al più presto.

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