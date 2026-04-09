Forlì-Ascoli e caos biglietti: ecco cosa è successo

Verso Forlì-Ascoli, i biglietti per entrare allo stadio Tullo Morgagni sabato sono diventati un bel guazzabuglio. Così nella riunione del Gos tenutasi ieri mattina è stato deciso di annullare tutti i tagliandi acquistati in prevendita per il settore Gradinata Locali. La prevendita, riaperta ieri alle ore 17, è riservata solo ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, per tutti i settori dello stadio.

Il titolo non è acquisibile online ma solo nelle ricevitorie Vivaticket che in città sono Edicola Bartolucci (via Seganti 3/a), tabaccheria Framar (punto Snai) in via Gramsci 98, La Caffetteria in via Ravegnana 146/a, tabaccheria Contrada Grande via Giorgio Regnoli 97.

Ad Ascoli c’è grande entusiasmo dopo l’aggancio all’Arezzo: per questo in molti, visto il sold-out lampo dei 798 posti della Gradinata ospite, avevano acquistato quelli di Gradinata locali, facendo scattare lo stop alla prevendita. Per chi ha effettuato l’acquisto del biglietto online il rimborso avviene in automatico sul metodo di pagamento entro 3 settimane, chi ha acquistato in ricevitoria troverà le informazioni sulla richiesta del rimborso sul sito del Forlì.