Forlì a punto contro il Livorno al Morgagni (1-1)

Il Forlì pareggia 1-1 col Livorno al Morgagni e muove la sua classifica. Biancorossi in vantaggio con Menarini, che all’11’ gonfia la rete con una precisa punizione nel sette, poi i toscani hanno trovato il pareggio prima dell’intervallo al 42’ con il colpo di testa di Peralta.
Nella ripresa Menarini sfiora il bis ma viene murato dalla difesa, mentre i toscani cercano il gol della vittoria con Dionisi che però non trova la porta. Alla fine il pareggio è un risultato giusto per quello che è visto in campo.