Favoloso Forlì: Petrelli, Manetti e Coveri firmano la vittoria a Livorno (2-3)

LIVORNO-FORLÌ 2-3

LIVORNO (4-3-3): Seghetti; Antoni, Noce, Ghezzi (13’ st Mawete), Gentile (33’ st Malva); Odjer, Marchesi; Peralta (1’ st Biondi), Haveri (1’ st Bonassi), Cioffi; Dionisi. Allenatore: Alessandro Formisano.

FORLÌ: Martelli; Cavallini, Elia, L. Saporetti, Manetti (5’ st Mandrelli); De Risio, Menarini (37’ st Ripani), Franzolini (20’ st Scorza); Farinelli (20’ st Coveri), Macrì, Petrelli. Allenatore: Alessandro Miramari.

ARBITRO: Dosso di Genova

RETI: 18’ pt Petrelli, 23’ pt Manetti, 10’ st Dionisi, 27’ st Coveri, 42’ st Noce.

AMMONITI: Menarini, Elia, L. Saporetti, Antoni, Macrì, Petrelli.

NOTE: Spettatori 4.000 circa. Angoli: 5-4 per il Livorno.

Un ottimo Forlì vince a Livorno e vola a quota 20 dopo 12 giornate. Sono tre ragazzi romagnoli, tutti cresciuti nel settore giovanile del Cesena, a firmare il 2-3 allo stadio Armando Picchi: la sblocca il cannoniere biancorosso Elia Petrelli (5° gol stagionale), raddoppia Giulio Manetti (al primo gol tra i professionisti) e, dopo il momentaneo 1-2 di Dionisi, la chiude Valentino Coveri (anche lui alla prima rete in Serie C). Nel finale, un’uscita a vuoto di Martelli su calcio d’angolo permetterà a Noce di accorciare.