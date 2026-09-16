EccoC | Ravenna e Forlì, che sia un mercoledì... da Leoni e da Galletti PODCAST

Forlì Calcio
EccoC | Ravenna e Forlì, che sia un mercoledì... da Leoni e da Galletti PODCAST

Forlì e Ravenna hanno iniziato alla grande il trittico di gare ravvicinate. Grazie anche alle espulsioni, maturate nei primi tempi, di Giovannini al Morgagni e di Kabashi al Benelli, le due formazioni romagnole sono riuscite a vincere la resistenza delle rivali: la Vis Pesaro si è inchinata al 92’ al gol del forlivese Coveri, il Perugia è stato spazzato via nel finale da un Ravenna ispirato da Casiraghi e devastante grazie Rabbi. Il Ravenna con questo successo è tornato al 2° posto affiancando Reggiana e Grosseto alle spalle dello Spezia. Il Forlì è un solo punto dietro. Ma non c’è tempo per guardarsi allo specchio: oggi alle 18.30 si torna in campo. Il Ravenna è atteso dalla matricola Ostiamare in un match tutt’altro che banale, il Forlì con l’attacco più prolifico del Girone B (10 gol) troverà a Pineto una squadra solidissima che ha incassato appena 3 reti. La super settimana si chiuderà poi con Forlì-Torres (sabato alle ore 14.30) e Atalanta Under 23-Ravenna (domenica alle ore 12.30)

Un podcast sulla Serie C

Si intitola EccoC ed è il nuovo podcast che il Corriere Romagna ha deciso di dedicare al Girone B del campionato di Serie C. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi in cui si parla del Forlì e del Ravenna, con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che si affacciano alla stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Se il Ravenna punta a vincere il campionato e confida che l’effetto-Ronaldinho possa dare una spinta in più alla squadra di Andrea Mandorlini sulla strada che conduce alla Serie B, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma di certo alla squadra di Nicola Campedelli non mancherà la voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 7.

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