EccoC | Ravenna e Forlì, che sia un mercoledì... da Leoni e da Galletti PODCAST

Forlì e Ravenna hanno iniziato alla grande il trittico di gare ravvicinate. Grazie anche alle espulsioni, maturate nei primi tempi, di Giovannini al Morgagni e di Kabashi al Benelli, le due formazioni romagnole sono riuscite a vincere la resistenza delle rivali: la Vis Pesaro si è inchinata al 92’ al gol del forlivese Coveri, il Perugia è stato spazzato via nel finale da un Ravenna ispirato da Casiraghi e devastante grazie Rabbi. Il Ravenna con questo successo è tornato al 2° posto affiancando Reggiana e Grosseto alle spalle dello Spezia. Il Forlì è un solo punto dietro. Ma non c’è tempo per guardarsi allo specchio: oggi alle 18.30 si torna in campo. Il Ravenna è atteso dalla matricola Ostiamare in un match tutt’altro che banale, il Forlì con l’attacco più prolifico del Girone B (10 gol) troverà a Pineto una squadra solidissima che ha incassato appena 3 reti. La super settimana si chiuderà poi con Forlì-Torres (sabato alle ore 14.30) e Atalanta Under 23-Ravenna (domenica alle ore 12.30)