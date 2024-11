Drudi non pone limiti al Forlì: “Io la classifica la guardo”

«Le azioni non si contano, si pesano», sosteneva lo storico presidente di Mediobanca Enrico Cuccia. Anche i punti, e quelli conquistati dal Forlì contro il Tuttocuoio valgono almeno tre volte di più. Un po’ perché ancora nessuno in questa stagione aveva violato il “Leporaia” di Ponte a Egola, un po’ perché i Galletti erano in piena emergenza, e non da ultimo perché sono così riusciti a scavalcare il Ravenna e portarsi a -2 dalla vetta: «Io guardo la classifica - commenta il difensore Mirko Drudi, uno dei migliori contro il Tuttocuoio - con lo scontro diretto fra le prime due era fondamentale fare bottino pieno e ci siamo riusciti». Vincendo e convincendo: «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, l’unica pecca è non aver chiuso il match, così nella ripresa i nostri avversari hanno cambiato qualcosa a livello tattico e siamo andati un po’ in difficoltà».

Il Tuttocuoio, infatti, è riuscito a tornare in partita grazie al rigore del figlio d’arte Filippo Di Natale, al primo gol tra i grandi: «Il fallo non c’era: Menarini è intervenuto in anticipo ed è stato Benericetti a dargli un calcio, non il contrario».

A quel punto, l’inerzia della partita sembrava a favore dell’undici di Firicano: «Contro un avversario che lotta e gioca sulle seconde palle e i lanci lunghi, basta una mischia o un pallone sporco per compromettere una bella partita. Siamo comunque stati bravi a reggere l’urto».

In realtà, dopo l’espulsione di Lorenzini per proteste al 65’, i toscani hanno avuto una sola vera palla gol, nell’unica occasione in cui Massaro è riuscito a saltare proprio Drudi, autore di una partita altrimenti perfetta: «Ho sbagliato il tempo dell’intervento, per fortuna è andata bene. La prestazione c’è stata e la vittoria è meritata, tanto più alla luce delle tante assenze: la nostra forza è avere una rosa lunga e valida, con i giovani che si sono fatti trovare pronti».

Adesso è già tempo di pensare al big-match col Piacenza e probabilmente per Drudi ci sarà ancora spazio dall’inizio e pertanto nella formazione titolare: «Sono 2 giornate consecutive che parto titolare e sto trovando condizione e ritmo partita. Smettere? Non ci ho mai pensato. Appena risolto il problema muscolare accusato prima dell’inizio del campionato, sono stato a disposizione».