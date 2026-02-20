Dopo aver ritrovato la via del gol, il Forlì da trasferta cercherà lunedì a Terni quel colpo che manca dal 2 novembre

Il Forlì inizia a stare meglio, la Ternana sta decisamente bene. Se i Galletti, dopo un periodo buio, sono usciti dai tre impegni ravvicinati della scorsa settimana con un bottino di 5 punti, i prossimi avversari dei biancorossi ne hanno conquistati 7. Dopo la sconfitta con la Torres (0-2), la squadra del tecnico Fabio Liverani ha infatti pareggiato con il Pontedera (2-2) e battuto sia il Ravenna (2-0) sia il Pineto (0-3), salendo al 6° posto in classifica: senza i 5 punti di penalizzazione, la formazione umbra sarebbe quarta da sola.