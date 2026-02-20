Dopo aver ritrovato la via del gol, il Forlì da trasferta cercherà lunedì a Terni quel colpo che manca dal 2 novembre

Il Forlì inizia a stare meglio, la Ternana sta decisamente bene. Se i Galletti, dopo un periodo buio, sono usciti dai tre impegni ravvicinati della scorsa settimana con un bottino di 5 punti, i prossimi avversari dei biancorossi ne hanno conquistati 7. Dopo la sconfitta con la Torres (0-2), la squadra del tecnico Fabio Liverani ha infatti pareggiato con il Pontedera (2-2) e battuto sia il Ravenna (2-0) sia il Pineto (0-3), salendo al 6° posto in classifica: senza i 5 punti di penalizzazione, la formazione umbra sarebbe quarta da sola.

Lunedì sera un osso duro

Un osso duro, insomma, per il Forlì, di scena lunedì (ore 20.30) in un Libero Liberati in cui i rossoverdi hanno vinto molto (7 gare su 12), perso poco e pareggiato ancor meno. All’andata, solo l’Ascoli alla 2a giornata e il Guidonia alla 16a l’hanno espugnato, imponendosi rispettivamente 0-2 e 1-2, mentre nel ritorno l’impresa è riuscita per ora solo alla Torres. Tre sconfitte, dunque, e appena due pareggi, entrambi all’andata: contro la Vis Pesaro, il 9 novembre, e con la capolista Arezzo, il 25 ottobre. Sempre per 1-1. In questo 2026, Torres a parte, in casa gli umbri hanno sempre vinto, superando Livorno (2-1) e Ravenna (2-0). I sardi, per altro, sono gli unici, insieme all’Ascoli, impostosi 1-0 a domicilio, ad aver battuto la Ternana dopo il giro di boa.

Allergia alle trasferte