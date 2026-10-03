Dopo 4 risultati consecutivi, il Forlì perde di misura contro il Vado (1-0)

VADO-FORLÌ 1-0

VADO (3-5-2): Bellocci; Lazzarini, Gulinelli, Saltarelli; Rosa (43’ st Carlini), De Rinaldis (12’ st Simonetta, 35’ st Piana), Hergheligiu, Hamlili, Saiani (43’ st Viti); Ferro, Vita (12’ st Lischetti). In panchina: Calvani, Sala, Dellepiane, Carlini, Candiano, Bruno, Cernigoi, Lionetti. Allenatore: Giancarlo Riolfo.

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Diop, Fe. Valentini (43’ st Tordiglione), Munaretti; Farinelli, Macrì, De Risio (21’ st Coveri), Rosetti (43’ st Fi Valentini), Mattioli (28’ st Perretta); Petrelli, Gabellini (28’ st Perini). In panchina: Tagliaferri, Martelli, Mandrelli, Spinelli, Scaccabarozzi, Rossi, Onofri. Allenatore: Nicola Campedelli.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

RETE: 10’ pt Rosa.

AMMONITI: Macrì, Bellocci, Hamlili, Lischetti, Piana.

NOTE: Spettatori 400 circa. Angoli 4-3 per il Forlì.

Dopo una vittoria e tre pareggi, il Forlì cade a Sestri Levante contro il Vado. Una prestazione assolutamente negativa, la peggiore della stagione per il Forlì, che Campedelli ha stranamente schierato dall’inizio senza il suo giocatore più “caldo”, Valentino Coveri (5 gol in partite), entrato solo al 66’. La vittoria del Vado l’ha firmata Rosa al 10’: controllo sospetto (dalle immagini sembra di braccio), sulla corta respinta aerea di Federico Valentini, a tagliare fuori Mattioli e sinistro imparabile per Theiner da centro area.