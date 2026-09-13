Coveri gol: Forlì a segno all’ultimo

Forlì-Vis Pesaro 2-1
FORLÌ (3-5-2): Theiner 6.5; Diop 6.5, Onofri 4.5 (25’ st Gabellini 5.5), Munaretti 6; Farinelli 6.5 (43’ st Perretta 6.5), Macrì 6.5, De Risio 6.5, Rosetti 6.5 (25’ st Scaccabarozzi 5.5), Mattioli 6; Petrelli 5.5 (43’ st Perini n.g.), Coveri 7 (48’ st Fi Valentini n.g.). A disp.: Tagliaferri, Veliaj, Mandrelli, Gaiola, Fe Valentini, Spinelli, Attasi, Rossi, Zerbo, Tordiglione. All.: Campedelli
VIS PESARO (4-3-3): Guarnone 6; Conti 6, Giorgini 5.5, Rigione 5.5, Bailo 5 (18’ st Barrango); E. Mariani 6.5 (18’ st Berengo), Di Paola 6.5 (42’ st Genovese n.g.), Pucciarelli 5.5 (28’ st Nina 5.5); Konate 5.5 (28’ st Maucci 5.5), Nicastro 5.5, Giovannini 4.5. A disp.: Piersanti, Mariani, Tomassini, Vaccaro, Beghetto, Sculli, Pompilio, Carnaroli, Gambino, Lari. All. Gennari
ARBITRO: Caruso di Viterbo 6
RETI: 4’ pt Macrì, 34’ Onofri (aut), 47’ st Coveri
AMMONITI: Onofri, Munaretti, Di Paola
ESPULSO: 41’ Giovannini
NOTE: Spettatori 1297 (897 paganti, 400 abbonati). Angoli 4 a 0 per il Forlì.
Fa tutto il Forlì. Per la prima volta in questo campionato va subito in vantaggio, rovina tutto regalando alla Vis Pesaro l’1-1 con un harakhiri di Onofri, poi attacca ma non sfonda fino al 92’ quando, complice la superiorità numerica, Coveri trova il guizzo che consente ai suoi di centrare il secondo successo stagionale.