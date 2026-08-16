Coppa Italia Serie C, Il Forlì ha rigoristi infallibili ed elimina la Juventus: 3-5 dopo l’1-1 al 90’. Ora il derby con il Ravenna

Prosegue il cammino del Forlì in Coppa Italia Serie C: i biancorossi battono la Juventus Next Gen ai rigori 3-5 e si regalano il derby romagnolo con il Ravenna, che andrà in scena nella prima settimana di settembre. Una partita infinita, ricca di emozioni che si è conclusa ai tiri di rigore. Dagli undici metri, i Galletti sono perfetti e non tremano: quattro rigori su quattro a segno (Macrì, Coveri, Farinelli e Perini). Per i bianconeri, invece, sbagliano Savio e Durmisi, che viene ipnotizzato da Veliaj. Durante i 90 minuti, era stato il Forlì a portarsi in vantaggio con la rete di Diego Rossi (23’) di testa. Il pareggio della Juventus non si era fatto attendere: dopo appena dodici minuti Konate ha pareggiato, incrociando su rigore. Nella seconda frazione, ecco l’episodio che cambia la partita: i piemontesi rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Van Aarle dopo una trattenuta su Farinelli. Nonostante le ripetute occasioni, la squadra di Campedelli non riesce a sfondare ma la spunta...ai rigori.