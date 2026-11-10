Colpo di scena al Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso

Fulmine a ciel sereno in casa Forlì alla vigilia del super derby di Ravenna contro Ronaldinho: il tecnico Nicola Campedelli ha rassegnato le dimissioni. Il tecnico avrebbe deciso di lasciare la panchina biancorossa non per motivi calcistici ma strettamente personali.

Campedelli dopo averne parlato nella giornata di lunedì con i vertici societari e con i componenti del suo staff, oggi si è recato al campo e insieme al direttore sportivo Matteo Mariani ha parlato alla squadra, mettendosi a nudo e spiegando quelli che sono i motivi che lo hanno spinto a fermarsi. Discorso molto apprezzato e molto ricco di pathos, con molti giocatori che si sono emozionati fino alle lacrime.

Ora il Forlì sta decidendo se scegliere subito un tecnico o se andare domenica a Ravenna con il vice Bamonte in panchina.