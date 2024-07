Cappelli: «Forlì, continuiamo imperterriti nella nostra missione». Dal Corticella arrivano anche Bertani, Farinelli e Martelli

«Continuiamo imperterriti nella nostra missione»: Gianfranco Cappelli liquida con poche parole la trattativa (poi abortita) per la vendita del Forlì.

«Mancano due tasselli e il Forlì è fatto», dice Cristiano Protti dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Nicola Farinelli, trequartista classe 2001 in arrivo dal Corticella (7 gol in 24 presenze). Ma i due tasselli mancanti, alla fine, sono diventati uno solo: l’attaccante. Con Francesco Manuzzi, sogno forse proibito, rimasto unico candidato dopo che Trombetta è salito in Serie C alla Giana Erminio.

Non ufficializzati ma già chiusi sono invece gli ingaggi del difensore centrale Luca Sbardella dalla Sambenedettese, del centrocampista Romeo Bertani dal Corticella e soprattutto del portiere classe 2005 Luca Martelli, definito proprio ieri e anche lui reduce da un campionato al Corticella ma di proprietà della Spal, che un anno fa al Forlì aveva prestato Michele Pezzolato. Salgono inoltre le quotazioni per la permanenza in biancorosso di Mirko Drudi.