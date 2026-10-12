Campedelli: “Nella ripresa il Forlì ha trovato ritmo e fiducia”

Quando ormai il sole è tramontato dietro al Morgagni e l’aria estiva del pomeriggio ha lasciato il passo al fresco autunnale della notte, Nicola Campedelli si presenta nella pancia dello stadio. L’allenatore dei Galletti sorride, poi, comincia: «E’ stata una partita dai due volti ma il loro primo tempo non può essere paragonato al nostro secondo. Nella prima frazione, potevamo fare meglio e ci lavoreremo. Nella seconda, abbiamo fatto la partita, ci siamo andati a prendere il pareggio. Abbiamo trovato ritmo, fiducia, creando tante occasioni, tenendo il Livorno quasi sempre nella sua metà campo. Meritavamo la vittoria».

Poi un’analisi sui toscani: «Nella prima parte sono stati bravi. Hanno giocatori forti e sono una squadra organizzata: hanno trovato un eurogol (di Malotti, ndr)».

Campedelli ci ha messo le mani durante l’intervallo, passando alla difesa a quattro, trasformando l’iniziale 3-5-2 in una sorta di 4-3-2-1 con sfumature di 4-3-1-2: «Un cambio che è stato più determinante nella fase di non possesso rispetto a quella di possesso. Quando avevamo la palla Farinelli si apriva e rimaneva, comunque, una sorta di 3-5-2». L’uomo chiave è stato Macrì libero di svariare fra le linee: «E’ un giocatore che cambia riferimento, estremamente duttile, così come le nostre punte. Nel secondo tempo siamo stati più convinti».

Ecco si parla anche dall’efficacia nella zona offensiva: «Questa convinzione ha migliorato entrambe le fasi, incrementando la qualità. Abbiamo sbagliato meno passaggi, siamo stati più incisivi».

Finale sul rigore negato al Forlì (spunto di Diop e tocco di mano di Pittino): «La sensazione è che, l’avversario, abbia toccato con la mano».