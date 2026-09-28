Campedelli: “Nel finale al Forlì sono mancate energia ed esperienza”

Per il Forlì poteva essere una vittoria, invece è un pareggio. Parafrasando il celebre film di Troisi, i Galletti a Ostia Lido hanno solo sfiorato il colpaccio. Il tecnico biancorosso Nicola Campedelli, tuttavia, si mostra soddisfatto: «Mi tengo stretto un punto su un campo difficile, contro un’ottima squadra. Certo, per come si era messa la gara e considerato che abbiamo preso gol a 10’ dalla fine, un po’ di rammarico c’è».

Campedelli si consola con la prova dei suoi: «Per buona parte del match abbiamo offerto un’ottima prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene dal punto di vista del controllo del campo, costruendo l’occasione del rigore e colpendo l’ennesimo palo, poi nella ripresa, dopo qualche difficoltà iniziale, siamo riusciti a segnare».

Nella circostanza, Coveri è sembrato in netto fuorigioco, non così per il tecnico dei Galletti: «E’ stato un gol bello, pulito. Nella stessa azione avremmo potuto segnare due-tre volte, prima con Coveri, poi con Scaccabarozzi, infine, ancora, con Coveri, insomma, ce lo siamo proprio guadagnato». Purtroppo, non è bastato. «Ci sono anche gli avversari, e l’Ostiamare si è andata a prendere l’1-1 in maniera legittima. Accettiamo, quindi, questo risultato che deve spingerci a migliorare le cose fatte meno bene e valorizzare quanto di buono c’è stato».

Al di là dei meriti della squadra di D’Antoni, il Forlì ha pagato qualche limite intrinseco. «Nel finale ci è venuta a mancare un po’ di energia e soprattutto di esperienza, visto che abbiamo chiuso con nove giovani». Sfida nella sfida è stata quella fra i due portieri. «Theiner ha compiuto grandi parate, e lo stesso ha fatto Vertua respingendo il rigore e il tiro di Perretta che poteva valere il 2-0: non so come ci sia riuscito».

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Petrelli, rimasto tutto il match in panchina, e Munaretti, uscito per infortunio: «Petrelli non era al meglio, ma da martedì dovrebbe tornare. Munaretti speriamo abbia preso solo una botta, lo valuteremo, comunque, in settimana».