Campedelli: “Bravo Forlì, non era facile resistere in dieci contro il Pineto”

Dalla gioia per il gol di Scaccabarozzi alla frustrazione per l’espulsione di Rosetti. Dalla delusione per il pareggio immediato del Pineto alla soddisfazione per aver portato a casa un punto giocando in dieci per 53 minuti: «Sono contento della partita che abbiamo disputato prima dell’espulsione - commenta il tecnico Nicola Campedelli - e sono altrettanto soddisfatto di come abbiamo approcciato la gara in inferiorità numerica resistendo contro una squadra come il Pineto. Ho apprezzato lo spirito di sacrifico».

In cinque partite di campionato, il Forlì si è ritrovato con un uomo in più in due occasioni e con un uomo in meno contro Pineto e Latina: «Sono partite particolari ma ormai ci siamo abituati perché questa condizione si ripete spesso. Mi è dispiaciuto rimanere in dieci in un momento dove avevamo il controllo. Però non abbiamo mai mollato e questa partita ci darà forza per continuare il nostro processo di crescita».