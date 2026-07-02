Campedelli al Forlì: ora c’è anche l’annuncio del club biancorosso

Ora c‘è anche l’annuncio: Nicola Campedelli è il nuovo allenatore del Forlì. “Il Forlì ha raggiunto l’accordo con Nicola Campedelli, che guiderà i biancorossi nella prossima stagione. Nelle ultime tre annate, Campedelli ha ricoperto il ruolo di allenatore del Cesena Primavera, con cui ha raggiunto traguardi di rilievo. Al primo anno ha conquistato la promozione nel campionato Primavera 1, mentre nella stagione appena conclusa ha condotto la squadra fino alla Final Four Scudetto Primavera. Per il mister si tratta di un ritorno: nella stagione 2018/2019 aveva infatti già guidato la Prima Squadra biancorossa. Il Forlì dà il bentornato a Nicola Campedelli e gli rivolge il più caloroso in bocca al lupo, con l’augurio che questa nuova avventura possa regalare grandi soddisfazioni, personali e di squadra”.