Calcio serie C girone B, il Forlì perde con la Pianese sotto la neve, solo un pari del Ravenna in casa

Forlì Calcio
  • 22 novembre 2025
Il gol del provvisorio vantaggio giallorosso con Tommaso Di Marco (foto MASSIMO FIORENTINI)
Sotto una bufera di neve il Forlì esce sconfitto dal campo della Pianese (3-2). I toscani ipotecano la vittoria poco dopo la mezz’ora con due gol in 120 secondi ad opera di Bellini e Bertini (32 e 34’), poi nella ripresa arriva il terzo gol ancora con Bellini (56’). Sembra finita e invece il Forlì tra il 75’ e il 78’ va a bersaglio prima con un’autorete di Masetti e poi con Coveri. Nel finale i biancorossi vanno all’assalto ma il 3-2 non cambia. Pareggio invece per il Ravenna al Benelli contro il Gubbio (1-1). Dopo appena un minuto Di Marco gonfia la rete umbra e la partita pare subito in discesa. Invece al 34’ il Gubbio pareggia su calcio di rigore con La Mantia. Sulle ali dell’entusiasmo il Gubbio tiene e stoppa il Ravenna che perde due punti importanti proprio nella giornata che vedrà di fronte Ascoli-Arezzo

