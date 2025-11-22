Calcio serie C girone B, il Forlì perde con la Pianese sotto la neve, solo un pari del Ravenna in casa

Sotto una bufera di neve il Forlì esce sconfitto dal campo della Pianese (3-2). I toscani ipotecano la vittoria poco dopo la mezz’ora con due gol in 120 secondi ad opera di Bellini e Bertini (32 e 34’), poi nella ripresa arriva il terzo gol ancora con Bellini (56’). Sembra finita e invece il Forlì tra il 75’ e il 78’ va a bersaglio prima con un’autorete di Masetti e poi con Coveri. Nel finale i biancorossi vanno all’assalto ma il 3-2 non cambia. Pareggio invece per il Ravenna al Benelli contro il Gubbio (1-1). Dopo appena un minuto Di Marco gonfia la rete umbra e la partita pare subito in discesa. Invece al 34’ il Gubbio pareggia su calcio di rigore con La Mantia. Sulle ali dell’entusiasmo il Gubbio tiene e stoppa il Ravenna che perde due punti importanti proprio nella giornata che vedrà di fronte Ascoli-Arezzo