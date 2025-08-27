Calcio serie C girone B, Forlì-Ravenna al 99% si giocherà al Morgagni lunedì sera

Al 99% il derby Forlì-Ravenna in programma lunedì sera alle ore 20.30 si giocherà allo stadio Tullo Morgagni. Infatti è stato compiuto il primo importante passo con il via libera della Commissione tecnica presieduta dal Comune di Forlì con la supervisione di Questura e Vigili del Fuoco. Ora si attende il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’impianto, completamente ristrutturato e messo a norma per garantire il rispetto dei criteri infrastrutturali imposti dalla Lega Pro dopo la storica promozione dei galletti in serie C, ha infatti superato questa mattina il primo vaglio tecnico funzionale alla sua agibilità. Un ulteriore validazione è prevista nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per domani mattina alle ore 9.00 dal Prefetto di Forlì Cesena, Rinaldo Argentieri.

L’Assessore allo sport, Kevin Bravi, esprime così la propria soddisfazione: «Sono molto contento dell’esito del sopralluogo di questa mattina. Non era scontato che andasse tutto bene, anche se sapevamo di aver fatto tutto il possibile per riconsegnare alla città una struttura all’avanguardia, sicura e riqualificata secondo le prescrizioni dettate dalla serie C. Le autorità preposte hanno riconosciuto la qualità delle opere eseguite e il rispetto della normativa vigente. In particolare, la Questura ha verificato gli aspetti strutturali in termini di sicurezza, soffermandosi sulle telecamere, i tornelli e i parcheggi, mentre i Vigili del Fuoco hanno approfondito l’accessibilità delle vie di fuga e le aree destinate alle persone disabili, oltre ad un particolare accento sulla conformità di tutto l’impianto antincendio. Proprio su questo punto oggi pomeriggio saremo impegnati con le ultimissime rifiniture. Manca dunque solo il via libera del C.P.O.S.P., programmato per domani mattina. Siamo fiduciosi - conclude Bravi - la mole di lavoro svolto in questi mesi è stata straordinaria ma siamo consapevoli di aver fatto il massimo, con il supporto della società e la spinta di tutti i tifosi».