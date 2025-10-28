Calcio serie C coppa Italia, Il Forlì all’assalto dell’Arzignano per regalarsi un derby da sogno

Contro l’Arzignano Valchiampo, in campo il Forlì due. Si annuncia un ampio turnover, in casa biancorossa, in vista del match valido per i sedicesimi della Coppa Italia serie C, in programma oggi alle 18 al Morgagni.
Un po’ per forza, un po’ per scelta, il tecnico dei Galletti Alessandro Miramari utilizzerà, infatti, la sfida odierna per testare chi, sin qui, ha giocato meno: «Cercheremo di allestire una formazione comunque competitiva, in considerazione sia delle condizioni di chi è indisponibile o borderline sia della necessità di far ruotare la rosa in termini di minutaggio».
Ciò non significa che il Forlì snobbi la competizione, tutt’altro, tanto più che c’è la prospettiva di trovare agli ottavi Ravenna o Rimini. Un derby che farebbe alzare sicuramente l’adrenalina a discapito magari di qualche energia in meno in ottica campionato: «Sarebbe bello un altro derby, tuttavia, a noi interessa soprattutto passare il turno. Essendo la seconda manifestazione organizzata dalla Federazione, per noi la coppa è importante e ci teniamo molto. Proveremo, quindi, ad andare avanti, consapevoli che davanti troveremo un avversario determinato a fare altrettanto».