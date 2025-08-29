Calcio serie C, con i coupon del Corriere Romagna entri gratis allo stadio a tifare il Forlì: oggi 15 posti a disposizione per il derby con il Ravenna di lunedì

  • 29 agosto 2025
Calcio serie C, con i coupon del Corriere Romagna entri gratis allo stadio a tifare il Forlì: oggi 15 posti a disposizione per il derby con il Ravenna di lunedì

Leggi il Corriere Romagna e segui gratis il Forlì allo stadio. Per celebrare il ritorno della squadra in Serie C, il Corriere Romagna regalerà 15 biglietti a partita per tutte le gare casalinghe della stagione dei Galletti.

Partecipare è semplicissimo! Ritaglia 5 coupon che trovi sul giornale e portali alla nostra redazione in Corso della Repubblica 186 a Forlì, il venerdì pomeriggio dopo le 18:30. Fallo oggi stesso: in palio la possibilità di assistere al debutto casalingo dei biancorossi nel derby con il Ravenna di lunedì 1 settembre alle 20.30. Le prime 15 persone che consegneranno i coupon potranno entrare gratuitamente allo stadio. Non perdere tempo, i posti sono limitati!

