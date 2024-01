Calcio D, il Forlì ha il suo rinforzo: l’esterno Simone Rosso

Dopo un rincorrersi di nomi e voci il Forlì ha trovato la pedina da collocare sulla fascia esterna, in pratica il successore di Christian Calì che è finito al Sant’Angelo. Si tratta di Simone Rosso, 28nne di Pinerolo, nel girone di andata a Desenzano nel girone B (11 presenze ma solo 443 minuti). Un giocatore noto in Romagna perché l’anno scorso ha disputato il campionato di Lega Pro con il Rimini collezionando 14 partite ed un gol nel 2-2 contro la Fermana in una stagione travagliata da problemi muscolari e poco feeling con mister Gaburro. Rosso è un attaccante esterno abile in entrambe le fasce, mancino scuola Toro con cui ha anche due partite nella massima serie contro Milan e Cesena ma vanta anche 25 gettoni in B con la maglia del Brescia ed una carriera trascorsa in piazze di assoluto rilievo per la Lega Pro come Alessandria, Reggiana, Pro Vercelli, Mantova, Casertana e Teramo.

L’ufficializzazione è slittata ad oggi per motivi burocratici e potrebbe sommarsi con quella che sancisce il ritorno di Amedeo Ballardini in biancorosso. Simone Rosso arriva non solo a sostituire Calì ma anche per dare il cambio a Thomas Bonandi che ancora non è al meglio della condizione dopo l’infortunio al ginocchio. In questa sessione di mercato il Forlì ha aggiunto all’organico Riccardo Crociati difensore centrale del 2005 proveniente dal Bologna e Nicolò Lolli, 2004, centrocampista prelevato dal Borgo San Donnino ma soprattutto ha riaccolto l’esperto Mirko Drudi già diventato il perno della difesa di Antonioli. Inseguiti altri nomi di prestigio per la categoria come il 35nne ex Cesena Danilo Alessandro che dopo la risoluzione consensuale con la Sambenedettese ha scelto il Rieti nell’Eccellenza Lazio. I Galletti avevano anche sondato il centrocampista Andrea Schiavone ex SudTirol, residente a Cesena, che però ha trovato casa all’Olbia in Serie C.