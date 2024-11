Calcio D girone D, Forlì, sta arrivando il momento giusto per la vendetta

Non poteva esserci momento peggiore per far visita al Ravenna che con la cura Marchionni è decollato, ma il Forlì anche se ancora incompleto non scenderà al Benelli con aria dismessa. «Ci brucia ancora l’ingiusta eliminazione in coppa Italia di inizio stagione - racconta Francesco Campagna - quando dopo una partita di alto livello siamo usciti dal campo con l’amaro in bocca. Del Ravenna abbiamo rispetto ma non timore, andiamo per fare la nostra partita proponendo il nostro modo di giocare».

Esploso un anno fa alla Sammaurese come centrocampista dal gol facile con 9 sigilli in 30 partite, Francesco Campagna sta mantenendo la media anche con la maglia del Forlì con 3 reti in 10 presenze. «Taccola, con cui mi sento ancora mi ha migliorato molto a San Mauro Pascoli, da questo punto di vista, per il mio approdo a Forlì oltre all’importanza della piazza, la chiave è stata l’arrivo del tecnico Miramari che mi aveva molto colpito per i risultati conseguiti ed il modo con cui fa giocare le proprie squadre. Quanto ai gol, se la performance dello scorso anno è stata una sorpresa, in parte anche per me, la continuità di questa stagione dipende probabilmente anche dal fatto che sono migliorato in zona gol proprio grazie al lavoro fatto da questi due allenatori».

Intanto, il campionato, per ora è un rebus assoluto con nessun dominatore e tante sorprese. «È un girone molto avvincente e ostico sia per quanto riguarda la lotta per la promozione che quella per la salvezza. Non c’è un padrone, forse il Ravenna per gli investimenti fatti e l’organico costruito può collocarsi un po’ sopra le altre».

Ma in vetta per ora c’è la sorpresa Tau Altopascio con quattro lunghezze sui Galletti. «Una squadra che non rappresenta una novità in assoluto - aggiunge Campagna - Negli ultimi anni la squadra toscana ha sempre disputato i play-off. Noi abbiamo perso lo scontro diretto però il risultato non è stato veritiero, tuttavia, sono una squadra ben organizzata con valori importanti ma per la vittoria in campionato non punterei su di loro».

Nel Forlì sono pronti al rientro Menarini e Gaiola, ci sarà Farinelli, niente da fare invece per Masini, Merlonghi e lo squalificato Macrì. Francesco Campagna, un pronostico per il derby? Così l’ex giallorosso: «Si tratta di partite particolari nonostante infortuni e squalifiche che ancora ci perseguitano, ci presentiamo con grande entusiasmo».

Contro il Prato un gol coast to coast con ammonizione risparmiata dall’arbitro nonostante si sia tolto la maglia per esultare in un caso del tutto simile a quello di Retegui in Napoli Atalanta.

«Appena la palla è uscita dall’area ho cercato subito di accorciare con rapidità vincendo il contrasto con il difensore quindi mi sono lanciato in campo aperto, verso la porta sguarnita perché il portiere era salito in area».