Calcio D, Forlì, nuovo under a centrocampo

C’è un nuovo under nel centrocampo del Forlì. È Nicolò Lolli, 184 centimetri, classe 2004, abile come centrocampista centrale in un modulo a tre. Nella prima parte di campionato ha giocato con la maglia del Borgo San Donnino (stesso girone del Forlì), neopromosso dall’Eccellenza, collezionando 17 presenze ed un assist. È maturato nel Sassuolo Primavera dove è arrivato nell’estate 2021 a parametro zero dopo la diaspora del Carpi. Nei due anni con la maglia neroverde si è messo in particolare evidenza portando a casa due Viareggio Cup (2022 e 2023) e realizzando 6 gol in 44 presenze con l’Under 18. Invece con la formazione Sassuolo Primavera è sceso in campo dieci volte. È il secondo under tesserato dal Forlì in questa finestra di mercato. Prima di lui Riccardo Crociati statuario difensore centrale (187 centimetri) del 2005 arrivato dal Bologna Under 18, già in panchina mercoledì scorso nel vittorioso incontro con l’Aglianese. Nicolò Lolli si unirà ai nuovi compagni mercoledì 27.