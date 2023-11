Calcio D, Checchi: “Forlì, ora battiamo il Ravenna”

Dopo otto risultati utili consecutivi, il Forlì si è preso una lunga pausa. Infatti con due sconfitte in sequenza la squadra biancorossa è scivolata nel limbo di metà classifica, in quella terra pericolosa dove con una vittoria si può risalire verso la zona play-off ma allo stesso tempo, con un ulteriore passo falso, c’è il rischio di avvicinarsi al precipizio. «Quella in casa del Lentigione è stata una sconfitta sicuramente inopportuna – spiega Lorenzo Checchi – uno scivolone che, insieme a quello di una settimana fa in casa contro il Corticella, interrompe il nostro percorso».

Sulla dinamica del ko, Checchi è piuttosto tranciante: «Nel primo tempo abbiamo commesso due errori e siamo stati puniti. Soprattutto il raddoppio, incassato a pochi minuti dallo scadere, ha complicato il nostro eventuale tentativo di rimonta».

Una delusione che frena gli sforzi fatti per risalire la classifica. Quella di domenica, a mente fredda, è stata una partita nella quale i Galletti hanno subìto, in particolare nel primo tempo, il pressing del Lentigione. Checchi aggiunge un particolare: «Quello di Sorbolo dove gioca il Lentigione è un campo in cui non avevo mai giocato: è in sintetico ed è più stretto rispetto agli altri e per queste ragioni ci ha indubbiamente creato delle problematiche. Il Lentigione ci ha inizialmente sorpreso con una pressione in ogni zona del campo, creando non poche difficoltà, visto che eravamo partiti con l’idea di palleggiare. Nella ripresa, invece, ci siamo adeguati al copione cercando il lancio in profondità con maggior insistenza, ma non è arrivato l’episodio che ci avrebbe potuto rimettere in corsa. Però non credo proprio che la sconfitta sia dipesa da un approccio sbagliato o da un calo di concentrazione».

Verso due derby decisivi

Al tirar delle somme, quello di domenica non è stato l’inizio ideale del ciclo di ferro che mette in sequenza anche il Ravenna capolista, in arrivo domenica al Morgagni, la matricola terribile Victor San Marino, in trasferta sul campo di Acquaviva, e infine il Carpi, di nuovo in casa. Così Lorenzo Checchi: «Visto che il Forlì vuole mantenere le posizioni di alta classifica, e per questo ha la necessità di restare attaccata al gruppo delle prime, dico che si deve assolutamente cambiare registro. Iniziando dal Ravenna, che è una capolista sorprendente del girone. Ma conoscendo l’allenatore Gadda e i suoi metodi di lavoro, avendolo avuto a Imola cinque anni fa, il primato del Ravenna è meritato».

Cosa occorre per reagire al doppio black-out? Lorenzo Checchi risponde così: «Facciamo una settimana intensa di lavoro preparando al meglio il derby che è molto sentito anche a livello di tifoseria. Domenica dobbiamo cercare di fare bottino pieno per accorciare non solo sul Ravenna ma anche sulle squadre che ci precedono».

I precedenti

Il Forlì non batte il Ravenna dal 3 aprile 2022 (2-0 al Morgagni), mentre nello scorso campionato ha perduto entrambi i confronti. «Anche per questo – conclude Checchi – una vittoria ci darebbe sicuramente una bella iniezione di fiducia».